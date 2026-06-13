Про інцидент повідомляє видання ZAXID.NET та соціальні мережі.

До теми На Львівщині чоловік дивом вижив, потрапивши під вантажний потяг

Які деталі бійки у Дрогобичі з громадянами Індії?

За словами очевидців, конфлікт виник після зауваження, яке перехожі зробили компанії чоловіків через їхню поведінку в громадському місці. Словесна суперечка швидко переросла у штовханину та бійку.

На поширених у мережі відео видно кількох учасників сутички. Один із чоловіків намагається завдати ударів опоненту, а інші присутні намагаються розборонити учасників конфлікту.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, того вечора містом пересувалися двоє громадян Індії віком 26 та 27 років, які легально перебувають в Україні та мають дозвіл на роботу. Разом із ними був 22-річний українець.

За попередньою інформацією, суперечка розпочалася після зауваження з боку перехожих. Що саме стало його причиною, наразі достеменно невідомо. Після нетривалої сутички на місце прибули правоохоронці, які припинили конфлікт.



Бійка у Дрогобичі 12 червня за участю громадян Індії / Кадр з відео з соцмереж

Нагадаємо, раніше конфлікт офіційно коментували у поліції Львівщини. Там не називали національність іноземних громадян, з якими сталася бійка, однак наголосили, що одним із порушників був 22-річний громадянин України, на нього уже склали адміністративний протокол стосовно дрібного хуліганства.