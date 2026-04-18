Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк.

Про які порушення йдеться?

Вчительку у львівській школі №13 звинуватили у систематичних образах семикласника. Вона називала школяра "тупим" і "дебілом", бо, мовляв, його батько-військовий недостатньо займається вихованням сина.

Тоді було створено комісію для ретельного з'ясування обставин. Робота триває, але вже є попередні результати. За словами Андрія Закалюка, перевірка виявила низку порушень як з боку вчительки, так і з боку адміністрації під час розгляду скарги.

Фахівці вже поспілкувались із дітьми, педагогами та адміністрацією школи. Однак сама вчителька ще не надала пояснень, адже перебуває на лікарняному.

Ніхто не скасовував трудове законодавство, і ми не можемо наразі прийняти остаточне рішення, допоки вона не вийшла на роботу,

– додав Закалюк.

Керівник департаменту освіти та культури пообіцяв повідомити про подальші рішення та результати перевірки.

