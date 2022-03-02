Львівщина скерувала гуманітарну допомогу чотирьом містам України. Відомо, що зброя, продукти та інші речі поїхали у Київ, Житомир, Херсон та Одесу.

Відповідну інформацію оприлюднив у телеграмі глава Львівської ОДА Максим Козицький. Це трапилось 2 березня – на 7 день війни, яку Росія почала проти України.

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Львівщина скерувала допомогу по українських містах

Львівщина скерувала гуманітарну допомогу Києву, Житомиру, Херсону та Одесі. Вчора (мовиться про 1 березня – 24 канал) на Львівщину через "зелений" коридор прибуло понад 200 тонн гуманітарної допомоги з Польщі,

– повідомив Козицький.

Посадовець додав, що по 20 тонн допомоги перескерували у Житомир і Херсон, 40 тонн – в Одесу. Два вагони та ще кілька бусів поїхали до Києва.

Станом на 2 березня, є ще майже 400 автомобілів для перевезення зброї, продуктів та всього необхідного.

На Львівщині потрібні вантажівки та великі складські приміщення

Нам потрібні ще вантажівки та великі складські приміщення на території області. Якщо у вас є такі, зголосіться у Департамент економічної політики Львівської ОДА (можна писати в фейсбуці),

– написав Козицький.

Також влада додала, що вдалося зібрати понад 17 мільйонів гривень для наших воїнів. Щоб допомогти, можна звернутись в благодійний фонд "Крила Надії".

Як можна чинити опір / Інфографіка 24 каналу

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