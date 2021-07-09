На Львівщині водій мікроавтобуса на смерть збив чоловіка: фото

Біля Червонограда 8 липня водій мікроавтобуса Opel Movano збив 40-річного чоловіка. Постраждалий отримав важкі травми й загинув на місці аварії.

ДТП трапилась на дорозі Червоноград – Радехів. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Мікроавтобус на смерть збив пішохода

Аварія сталася приблизно о 4:30 в селі Поздимир на дорозі Червоноград – Радехів.

63-річний водій мікроавтобуса Opel Movano збив пішохода.

Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми. Він помер на місці події.

Загиблим виявився 40-річний житель села Яструбичі.

Правоохоронці закликають усіх неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Водії повинні не перевищувати дозволеної швидкості, особливо у населених пунктах, в умовах недостатньої видимості тощо. Також їм слід ретельно слідкувати за ситуацією на дорозі. Пішоходам, своєю чергою, необхідно переходити дорогу лише у визначених для цього місцях.



Біля Червонограда мікроавтобус на смерть збив чоловіка / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

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