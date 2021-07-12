На Львівщині електричка на смерть збила чоловіка

12 липня 2021 , 11:19
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Джерело:

Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА

У Самбірському районі Львівщини 11 липня чоловік потрапив під колеса електрички. Він отримав важкі травми і загинув на місці події.

Нещасний випадок трапився о 16:50. Наразі фахівці встановлюють усі обставини інциденту.

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Чоловік загинув під колесами електрички

  • О 16:50 на перегоні "Старий Самбір – Ваньковичі" трапився нещасний випадок.
  • Електропоїзд №6022 сполученням Сянки – Львів збив 68-річного жителя села Созань.
  • Трагічний інцидент трапився за 100 метрів від зупинки "Село Бачина".
  • Внаслідок зіткнення постраждалий отримав важкі травми та загинув.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
Зауважте! На Львівщині 13 червня двоє людей потрапили під колеса потягів. 64-річний чоловік внаслідок нещасного випадку потрапив у лікарню, а 63-річна жінка – загинула.
Автор: Ольга Котів