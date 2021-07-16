На Львівщині бракує доз Pfizer для проведення щеплень у центрах вакцинації

Львівщина 15 липня отримала понад 8 тисяч доз препарату Pfizer. Однак вони не призначені для проведення щеплень у центрах вакцинації.

У МОЗ анонсували, що вакцина Pfizer невдовзі з'явиться у центрах вакцинації. Щеплення цим препаратом робитимуть усім охочим, однак у пріоритеті – люди похилого віку та з супутніми захворюваннями.

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На Львівщині недостатньо вакцин Pfizer для центрів вакцинації

Регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут розповів, що в області поки недостатньо вакцин Pfizer для проведення щеплень у центрах вакцинації. За його словами, 15 липня Львівщина отримала 8,19 тисячі доз цього препарату.

Ним щепитимуть ті категорій населення, яких потрібно вакцинувати саме цим препаратом. У черзі на щеплення вакциною Pfizer наразі перебувають медпрацівники, освітяни, представники органів виконавчої й судової влади та місцевого самоврядування.

Буквально вчора ми отримали 8 190 доз цієї вакцини. Але ми ще не завершили вакцинацію тих визначених категорій населення, які повинні отримати щеплення вакциною Pfizer. Зараз ми звертаємо увагу на людей, які отримали першу дозу цього препарату,

– додав Когут.

За його словами, людей, які вже отримали першу дозу Pfizer, обов'язково слід вакцинувати другою дозою. Також перед початком навчального року слід зробити щеплення освітянам.

"Тобто коли ми завершимо вакцинацію цих категорій, і якщо у нас буде достатня кількість вакцини, тоді ми даватимемо Pfizer у центри вакцинації", – підсумував Когут.

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