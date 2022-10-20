На Львівщині будівництво ексрегіонала без дозволу використовує електрику громади, – експерт

Колишній нардеп від "Партії регіонів" Володимир Мисик будує у Львівській області хлібзавод "Кулиничі" без жодних дозволів на використання електроенергії.

Електроенергія крадеться у жителів Львівщини в той час, коли через російські обстріли її необхідно економити. Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький у своєму блозі.

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"Врятований головою ОВА Козицьким бізнес ексрегіонала Мисика, який дарував золотий батон Януковичу, зараз будує свій мега хлібзавод "Кулиничі" прямо під Львовом, використовуючи електрику громади. Без жодних дозволів на використання електроенергії. Без жодних документів. Просто живиться від мережі громади. А точніше – електроенергія крадеться у жителів Львівщини", – пише Голобуцький.

Все це за словами експерта відбувається в то й час, коли російські ракети виводять з ладу енергетичну інфраструктуру України. Голобуцький вимагає від голови Львівської ОВА Максима Козицького звернути на це увагу.

"Львів гасне на 90% від прильотів. Президент закликає економити світло, бо погасне вся країна. Садовий закликає купувати буржуйки та дрова. Львів'яни просто не знають, як пережити зиму – по всій області запроваджено графік обмеження споживання електроенергії. А підприємство ексрегіонала п**дить у людей електроенергію. В мене питання до голови Львівської ОВА Козицького, який привів проросійських злодіїв в регіон – чи вже відома йому дата, коли львів'яни прийдуть до нього під двері і запитають: "Козицький, спиш?" – наголошує Олексій Голобуцький.