Мільйони бджіл на Львівщині загинули за загадкових обставин: можливо винні хімікати

У Бродівській громаді на Львівщині масово гинуть бджоли. Лише за останні 2 тижні загинуло понад тисячу бджолосімей (в одній сім'ї в різні періоди може бути до 100 тисяч комах).

Перші випадки мору бджіл зафіксовані у Пониковицькому старостинському окрузі на Бродівщині. Ситуацію прокоментував пасічник і член групи "Бджолярі малого Полісся" Василь Целюх.

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Він розповів, що вже 25 постраждалих підприємців звернулися в поліцію із заявами.

Такого масового мору ми ще ніколи не бачили – це не можливо порівняти із загибеллю бджіл у минулі роки. Це просто екологічна катастрофа. Вимирають цілі пасіки! В одного бджоляра це було 280 бджолиних сімей,

– сказав Василь Целюх.

За його словами, цьогорічна масова загибель бджіл є загадковою, адже зазвичай бджоли гинуть під час обробки полів ріпаку, та й тоді вони не летять на поля цілими сім'ями.

"Зараз полів ріпаку поблизу немає. Є поля з пшеницею і обробка чорної землі. Бджолам це нецікаво, тим більше так, щоб вони летіли всі разом туди, цілими сім'ями. Це якийсь дуже агресивний пестицид", – пояснив Целюх.

Екоактивісти б'ють на сполох

Крім втрат самих пасічників (ціна однієї бджолосім'ї без урахування того, що вона приносить в робочий сезон, становить близько 10 тисяч гривень), мовиться ще й про шкоду довкіллю – гинути можуть не лише бджоли, а різні учасники екосистеми, зокрема отрута може впливати на здоров'я людей.

Масова загибель бджіл впливає не тільки на фінансові втрати пасічників і падіння виробництва меду, а й на врожайність у промислових і домашніх господарствах – адже бджоли є комахами-запилювачами, що безпосередньо впливають на врожайність.

У катастрофі, як зазначив Василь Целюх, пасічники підозрюють агрофірму "Західний Буг", що є одним із найбільших і найприбутковіших агропідприємств західного регіону. Свою підозру бджолярі пояснюють тим, що "Західний Буг" обробляє 90% полів в окрузі, де масового гинуть бджоли.

І ми вже помітили, що масова загибель стається протягом дня після їхнього нічного обробітку земель,

– заявив пасічник.

Утім, встановити причину загибелі бджіл має спеціальна комісія при Бродівській міськраді.

Додамо, що група компаній "Західний Буг" займається вирощуванням зернових культур у:

Львівській,

Тернопільській,

Волинській,

Чернівецькій областях.

Співзасновниками аграрної компанії є Оксана Друль, Юрій Гладун і Валерій Овчарук. За підсумками 2022 року "Західний Буг" посів 55-те місце серед найбільш прибуткових українських бізнесів із прибутком в 1,1 мільярда гривень.