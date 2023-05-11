Мільйони бджіл на Львівщині загинули за загадкових обставин: можливо винні хімікати
Джерело:ZAXID.NET
У Бродівській громаді на Львівщині масово гинуть бджоли. Лише за останні 2 тижні загинуло понад тисячу бджолосімей (в одній сім'ї в різні періоди може бути до 100 тисяч комах).
Перші випадки мору бджіл зафіксовані у Пониковицькому старостинському окрузі на Бродівщині. Ситуацію прокоментував пасічник і член групи "Бджолярі малого Полісся" Василь Целюх.
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Він розповів, що вже 25 постраждалих підприємців звернулися в поліцію із заявами.
Такого масового мору ми ще ніколи не бачили – це не можливо порівняти із загибеллю бджіл у минулі роки. Це просто екологічна катастрофа. Вимирають цілі пасіки! В одного бджоляра це було 280 бджолиних сімей,
– сказав Василь Целюх.
За його словами, цьогорічна масова загибель бджіл є загадковою, адже зазвичай бджоли гинуть під час обробки полів ріпаку, та й тоді вони не летять на поля цілими сім'ями.
"Зараз полів ріпаку поблизу немає. Є поля з пшеницею і обробка чорної землі. Бджолам це нецікаво, тим більше так, щоб вони летіли всі разом туди, цілими сім'ями. Це якийсь дуже агресивний пестицид", – пояснив Целюх.
Екоактивісти б'ють на сполох
Крім втрат самих пасічників (ціна однієї бджолосім'ї без урахування того, що вона приносить в робочий сезон, становить близько 10 тисяч гривень), мовиться ще й про шкоду довкіллю – гинути можуть не лише бджоли, а різні учасники екосистеми, зокрема отрута може впливати на здоров'я людей.Зверніть увагу! Масова загибель бджіл впливає не тільки на фінансові втрати пасічників і падіння виробництва меду, а й на врожайність у промислових і домашніх господарствах – адже бджоли є комахами-запилювачами, що безпосередньо впливають на врожайність.
У катастрофі, як зазначив Василь Целюх, пасічники підозрюють агрофірму "Західний Буг", що є одним із найбільших і найприбутковіших агропідприємств західного регіону. Свою підозру бджолярі пояснюють тим, що "Західний Буг" обробляє 90% полів в окрузі, де масового гинуть бджоли.
І ми вже помітили, що масова загибель стається протягом дня після їхнього нічного обробітку земель,
– заявив пасічник.
Утім, встановити причину загибелі бджіл має спеціальна комісія при Бродівській міськраді.
Додамо, що група компаній "Західний Буг" займається вирощуванням зернових культур у:
- Львівській,
- Тернопільській,
- Волинській,
- Чернівецькій областях.
Співзасновниками аграрної компанії є Оксана Друль, Юрій Гладун і Валерій Овчарук. За підсумками 2022 року "Західний Буг" посів 55-те місце серед найбільш прибуткових українських бізнесів із прибутком в 1,1 мільярда гривень.