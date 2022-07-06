Знову грози та град: на Львівщині оголосили штормове попередження
Джерело:Львівський гідрометцентр
Перший рівень небезпеки оголосили на Львівщині 6 липня. Грози та град прогнозують як у місті, так і в області.
Погоду на Львівщині визначатиме атмосферний фронт із заходу. Про це повідомляє місцевий гідрометцентр.
До теми Можливі зливи, град та шквали, не обійдеться без магнітної бурі: прогноз погоди на 6 липня
Прогноз погоди на 6 липня
У Львові буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози. Удень може випасти град.
Вітер – південно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів у секунду. Температура вдень коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла.
У Львівській області погода майже не відрізняється. Удень можливі пориви вітру 15 – 20 метрів у секунду. Температура вдень буде трохи нижчою 19 – 24 градусів тепла.
Погода 7 – 10 липня
7 липня синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5 – 10 метрів у секунду. Температура повітря вночі становитиме 9 – 14 градусів, а вдень 21 – 26 градусів тепла.
Хмарно з проясненнями буде 8 липня. Вночі істотних опадів не очікується, а вдень можливі короткочасні дощі, грози. Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів у секунду. Температура вночі коливатиметься від 9 до 14, а вдень 19 – 24 градусів тепла.
9 липня теж буде хмарно з проясненнями. Часом прогнозують дощі, вночі місцями значні. Вітер – західний, 5 – 10 метрів у секунду. Температура вночі становитиме 10 – 15 градусів, вдень 15 – 20 градусів тепла.
10 липня прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі можуть випасти короткочасні дощі, грози. Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів у секунду. Температура вночі становитиме 7 – 12 градусів, а вдень 18 – 23 градусів тепла.
Температура повітря в містах України 6 липня
- Ужгород – +24...+26
- Львів – +22...+24
- Івано-Франківськ – +22...+24
- Тернопіль – +23...+25
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +24...+26
- Луцьк – +22...+24
- Рівне – +23...+25
- Житомир – +29...+31
- Вінниця – +31...+33
- Одеса – +29...+31
- Миколаїв – +32...+34
- Херсон – +32...+34
- Сімферополь – +31...+33
- Кропивницький – +32...+34
- Черкаси – +31...+33
- Чернігів – +31...+33
- Суми – +31...+33
- Полтава – +31...+33
- Дніпро – +32...+34
- Запоріжжя – +31...+33
- Донецьк – +30...+32
- Луганськ – +29...+31
- Харків – +30...+32
- Київ – +31...+33
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