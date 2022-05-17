На Львівщині ППО збила 3 ракети, а одна влучила у військовий об'єкт

У Львівській області протиповітряна оборона збила 3 крилаті ракети. Одна ракета таки влучила - постраждав військовий об'єкт у Яворівському районі.

Про це повідомили 24 каналу власні джерела у Львівській ОВА. За попередньою інформацією, силам ППО вдалося знищити 3 крилаті ракети.

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Постраждалих та жертв внаслідок обстрілів немає, повідомили у Львівській ОВА.

За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, крилаті ракети окупантів летіли на об'єкти інфраструктури Львівської області. Завдяки ППО "Захід" ракети вдалося збити.

У відомстві повідомляють, що Львівщину атакували з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Росія продовжує обстрілювати Львівщину

Країна-агресорка не зупиняється та продовжує нищити українські міста незалежно від того, де вони розташовані. Відтак страждає і Львівська область.

Вранці 15 травня вороги обстріляли ракетами Львівщину. Ударів завдали з Чорного моря. Дві ракети вдалось збити підрозділам зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід". У Повітряних силах ЗСУ розповіли: ракетних ударів було декілька. Українським підрозділам вдалось збити 2 ракети.

Вночі 17 травня також пролунали вибухи – їх було чути не тільки в області, але і у Львові. Мер міста Андрій Садовий підтвердив обстріли та закликав львів'ян залишатися в укриттях. Також ситуацію прокоментував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав людей зберігати спокій.

Атака на Львів 17 травня стала найбільшою з початку війни. При цьому у міськраді повідомляють, що найважчими все є були обстріли електричних підстанцій Львові 3 травня.

Козицький розповів, що попередньо збитки на Львівщині внаслідок всіх атак ворога з початку повномасштабної війни становлять 1,5 мільярда гривень. Оцінюючи наслідки ударів по Львівщині, Козицький наголосив, що найболючіші втрати – це людські життя.

Коротко про атаки по Львову за час повномасштабної війни

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