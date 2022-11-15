На Львівщині – приліт в об'єкт інфраструктури, є перебої зі світлом і зв'язком, – ОВА

Російські військові під час масованого обстрілу України завдали ракетного удару по Львівщині. Там зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури.

Вибухи на Львівщині підтвердив глава Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, ворог вразив об'єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

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Частина Львова без світла

Козицький додав, що у Львові є проблеми з електропостачанням і перебої в роботі мобільних операторів.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що частина міста без електроенергії. Крім того, раніше Садовий писав про те, що у Львові прогриміли вибухи.

Росія масовано обстрілює Україну

У вівторок, 15 листопада, Росі вкотре масовано атакує міста України ракетами. Росіяни завдали ракетного удару по Києву, де влучили у житлові будинки. У Печерському районі столиці було зафіксовано кілька прильотів.

Удар по критичній інфраструктурі також зафіксували в Рівному. Унаслідок обстрілу деякі частини міста залишилися без електроенергії.

Росіяни завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району Харківщини. Там виникли перебої із електропостачанням.

Вибухи лунали в Житомирській області, після чого також частково зникло світло. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про роботу ППО.

Протиповітряна оборона також спрацювала на Чернігівщині, Полтавщині, Миколаївщині та Вінниччині.

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