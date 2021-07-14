На Львівщині у ресторані отруїлись 24 людини: усі вони їли 3 спільні страви

На Львівщині у ресторані "Панський книш" 4 липня отруїлись 24 людини. Вони відвідували у закладі різні святкування, однак їли 3 спільні страви.

У лікарню потрапив 21 постраждалий, а ще 3 людини лікувались амбулаторно. Серед пацієнтів були 8 дітей

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Пацієнти їли спільні страви

Відвідувачі ресторану "Панський Книш", що в Куликові, потрапили до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. У них діагностували сальмонельоз. Станом на ранок 14 липня 10 пацієнтів вже виписали з медзакладу.

Заступниця начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Улашина розповіла, що під час епідрозслідування фахівці встановили, що постраждалі їли у ресторані 3 спільні страви. Однак розслідування щодо цього масового отруєння ще триває. Справою також займається поліція.

Під час розслідування нам вдалося встановити, що всі постраждалі їли 3 спільні страви: з курятиною, яйцем і червоною рибою. Ймовірно, в котрійсь із них і була сальмонела,

– зазначила Улашина.

Вона додала, що не можна точно сказати, у котрій саме страві був небезпечний збудник, адже готової продукції під час епідрозслідування вже не було. Однак усю цю їжу приготували у ресторані.

Улашина зазначила, що власника ресторану оштрафують. Розмір штрафу поки невідомий. Наразі щодо цього проводять консультації з юристами. Проте, згідно з законодавством, мінімальний штраф на фізичну особу-підприємця – 6 мінімальних зарплат. Станом на 14 липня вона становить 6 тисяч гривень. Тобто власника ресторану можуть оштрафувати на 36 тисяч гривень.

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