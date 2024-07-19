У Львівській області не вимикатимуть світло за графіками

На Львівщині скасували погодинні відключення електроенергії. Про це йдеться в розпорядженні Укренерго.

В Укренерго зазначили, що про відновлення графіка відключень попередять окремо. Також зазначається, що через збій в роботі операційної системи можуть надходити помилкові повідомлення про терміни застосування графіків погодинних відключень в Телеграм і Вайбер боти.

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Чому на Львівщині тимчасово скасували графіки

У Львівобленерго зазначили, з чим пов'язане скасування графіків в Укренерго не пояснили.

Водночас працівники Львівобленерго вже налаштували повідомлення чат-боту про знеструмлення за графіками і зупинити ці повідомлення через збій в системі не можуть.

Тобто, повідомлення про вимкнення світла споживачі отримають, однак знеструмлень не буде.

Відомо, що у низці областей скасували погодинні графіки до 15:00. Зокрема, на Миколаївщині та Закарпатті.

Нагадаємо, що вранці 19 липня, у Windows, ймовірно, стався глобальний збій. Після цього десятки компаній в усьому світі, зокрема банки, авіакомпанії, телекомунікаційні компанії та супермаркети, зафіксували збої у роботі. Зокрема, це торкнулося низки українських компаній, таких як "Нова пошта", Vodafone, Sense Bank та Monobank.

Також телеграм-канали повідомляють, що у Львові фіксують збої, пов‘язані із ЛеоКарт. Наразі неможливо надрукувати та забрати персоналізовані ЛеоКарти, а також купити та поповнити транспортну картку. Водночас валідація ЛеоКарт і банківських карток, а також оплата готівкою у водія і друк квитків, працюють у звичному режимі.