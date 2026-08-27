На Львівщині стався обвал на шахті: загинув гірник

На шахті "Межирічанська" ДП "Львіввугілля" 27 серпня стався обвал породи. Внаслідок якого загинув гірник.

Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Що відомо про обвал на шахті?

Обвал породи стався на шахті "Межирічанська" №3 у Шептицькому. Унаслідок аварії смертельно травмований гірник Сергій Скобилко.

Адміністрація та трудовий колектив ДП "Львіввугілля", а також представники профспілок висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Усім серцем поділяємо біль непоправної втрати з рідними й близькими загиблого. Шахтарська спільнота Львівщини схиляє голови у скорботі за колегою,

– йдеться у повідомленні.

Сергій Олександрович Скобилко народився 22 лютого 1989 року та був родом із міста Самар на Дніпропетровщині. Він здобув освіту в Новомосковському технікумі обслуговування та ремонту обладнання металургійних підприємств за спеціальністю "Технік-механік".

Чоловік мешкав у селі Боянець на Львівщині. На шахті "Межирічанська" працював із 14 листопада 2025 року гірником підземної дільниці шахтного транспорту. Скобилко був одружений та виховував двох дітей.

Причини та всі обставини аварії наразі уточнюють.

Нагадаємо, 17 серпня Росія масовано атакувала безпілотниками одну з шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки загинув працівник підприємства. Ще один гірник отримав поранення. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу.

У ДТЕК повідомили, що російський удар завдав суттєвої шкоди інфраструктурі шахти. Наразі фахівці продовжують встановлювати остаточні наслідки атаки.

У компанії висловили співчуття родині загиблого та зазначили, що ситуація на об'єкті залишається під контролем.