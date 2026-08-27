Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Що відомо про обвал на шахті?

Обвал породи стався на шахті "Межирічанська" №3 у Шептицькому. Унаслідок аварії смертельно травмований гірник Сергій Скобилко.

Адміністрація та трудовий колектив ДП "Львіввугілля", а також представники профспілок висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Усім серцем поділяємо біль непоправної втрати з рідними і близькими загиблого. Шахтарська спільнота Львівщини схиляє голови у скорботі за колегою,

– йдеться у повідомленні.