Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Що відомо про обвал на шахті?
Обвал породи стався на шахті "Межирічанська" №3 у Шептицькому. Унаслідок аварії смертельно травмований гірник Сергій Скобилко.
Адміністрація та трудовий колектив ДП "Львіввугілля", а також представники профспілок висловили співчуття рідним і близьким загиблого.
Усім серцем поділяємо біль непоправної втрати з рідними і близькими загиблого. Шахтарська спільнота Львівщини схиляє голови у скорботі за колегою,
– йдеться у повідомленні.