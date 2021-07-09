На Львівщині трапилась нетипова ДТП: зіштовхнулись "вісімка", мопед та велосипед – фото

У селі Щирець 8 липня трапилась ДТП – зіштовхнулись ВАЗ-2108, велосипед та мопед. Внаслідок аварії травмувався 69-річний чоловік.

Медики госпіталізували постраждалого. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Актуально Вчинив ДТП у центрі Львова: медики підтвердили стан наркосп'яніння нардепа Юрченка – фото

На Львівщині трапилась нетипова ДТП

Приблизно о 14:15 на дорозі Львів – Пустомити – Меденичі трапилась аварія.

Там зіштовхнулись автомобіль ВАЗ-2108, мопед "Дельта" та велосипед.

За кермом "вісімки" перебував 56-річний житель району, водієм мопеду був 69-річний місцевий житель, а велосипеду – 28-річний житель району.

За інформацією правоохоронців, усі транспортні засоби рухались в одному напрямку.

Внаслідок зіткнення водій мопеда отримав травми та потрапив у лікарню.



Зіштовхнулись ВАЗ, мопед і велосипед / Фото поліції Львівщини

До теми На Львівщині водій мікроавтобуса на смерть збив чоловіка: фото

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

Водій мопеда потрапив до лікарні / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини