На Львівщині тричі лунав сигнал повітряної тривоги, була загроза ракетної атаки, – Козицький

У Львівській області 20 березня була загроза ракетної атаки. Тому тричі лунав сигнал повітряної тривоги.

На щастя, загроза не підтвердилась. Про це заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

До речі Приватний сектор на Львівщині прийняв майже 100 тисяч переселенців

Козицький подякував усім, хто не ігнорує такі сигнали і йде в укриття. Це питання безпеки людей.

У Львові вранці лунали сирени

Сьогодні, 20 березня, близько 05:30 у більшості міст України була повітряна тривога. Сирени лунали і на Заході. Зокрема, у Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі.

Важливо – Загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку – висока: