На Львівщині впав російський дрон

Росія атакувала Львівську область ударними дронами. Один із них впав у Бродівській громаді.

Про інцидент розповів глава ОВА Максим Козицький.

Що відомо про збиття дрона на Львівщині?

За словами чиновника, під час повітряної тривоги, яка тривала з 07:50 по 08:30, ППО підбила в Бродівській громаді російський безпілотник.

Дрон впав поблизу дороги і загорівся. На місці падіння працюють всі профільні служби.

"Жителі Львівщини, ніколи не наближайтесь до таких уламків – вони можуть здетонувати", – закликав глава ОВА.

Зауважимо, що біля 08:16 Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на Броди.

Нагадаємо, що уночі Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами. Ворог запустив 332 безпілотники, 289 з них вдалося знешкодити. Щодо ракет, то сили ППО змогли збити лише чотири "Калібри". Водночас окупанти били також балістикою і авіаційними ракетами.

Внаслідок атаки на Рівненщину загорілося підприємство, двоє людей отримали поранення. У Запоріжжі пошкоджено житлові будинки і поранено 5 людей, серед них – дитина.

На Тернопільщині внаслідок влучання дрона у Кременці без електропостачання залишилось 13 населених пунктів, зокрема 7 – частково. Світло після вибухів зникло і у Вінниці.