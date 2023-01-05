На Львівщині знову діють графіки погодинних відключень

У Львівобленерго повідомили, що в регіон 5 січня знову повертається до стабілізаційних знеструмлень. Світло подаватимуть у домівки за графіком.

Що відомо про погодинні знеструмлення у Львові та області - про це читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як вимикатимуть світло у Львові в четвер, 5 січня

Цього дня на Львівщині діють графіки погодинних стабілізаційних відключень. Вони необхідні, щоб знизити навантаження на енергомережу, яка зазнала серйозних ушкоджень після масованих атак ворога.

Дізнатися свою групу можна на сайті Львівобленерго у розділі "Чому немає світла". Графіки знеструмлень залишимо нижче.

Графік відключень світла у Львівській області / Фото Львівобленерго

Водночас у місцевій ОВА повідомили, що станом на 9:15 відключень світла у Львівській області немає. Втім, в Укренерго довели ліміти споживання на день. Якщо їх перевищити – застосують графік погодинних відключень.

Зазначимо, що 3 січня компанія заявила, що на Львівщині світла буде більше. До 14:00 графіки відключень не застосовуватимуть, а 14:00 – 23:00 – діятимуть погодинні знеструмлення.

Ми оновимо інформацію щодо поточних відключень в області, якщо ситуація зміниться.

До теми Температура знижується, а споживання росте, – Укренерго про ситуацію зі світлом