Лізуть до хати: Львівщину атакують руді слимаки – фото

Поблизу Пустомит під Львовом стрімко розмножуються руді іспанські слимаки. Люди кажуть, що з ними стає щоразу важче боротися. Слизняки пошкоджують усі рослини і лізуть людям до хати.

Про це повідомила 28 липня місцева жителька Христина Наумко-Сороковська у фейсбуці. У мережі вона також опублікувала фото.

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Це нестерпно

Жінка пише, що це – слимак іспанський. Він завдає багато шкоди в садівництві і сільському господарстві.

В Пустомитівській ТГ він настільки швидко розмножується, що боротися самому з ним не можливо. Тому потрібно вжити заходів, щоб знищити слизняків біологічними засобами, які дозволені в населених пунктах.

Користувачка каже, що люди перепробували безліч методів, але нічого не допомагає.

Люди щодня відрами визбирують, сіллю посипають, іншими розчинами поливають, та все марно. Вони пошкоджують всі рослини на своєму шляху і лізуть людям просто до хати,

– пише Христина Наумко-Сороковська

Слимаки атакують жителів Пустомит / Фото з фейсбуку "Пустомити on-line"

Давайте покажемо приклад

Користувачка закликає місцевих стати першими, хто буде боротися із слимаками в Львівській області. Приблизно 10 – 13 років тому була ціла державна програма з боротьби із небезпечними шкідниками. Закупляли біологічні препарати, організовували команду, яка обробляла територію. Але зараз цього ніхто не робить.



Останнім часом слимаки дуже розмножуються / Скриншот допису Христини Наумко-Сороковської