ЛМР програла апеляцію щодо землі під "Добробутом": рішення оскаржуватимуть

Львівська міська рада станом на 15 серпня програла апеляцію щодо землі під ринком "Добробут". Вже відомо, що рішення Західного апеляційного господарського суду оскаржуватимуть.

Мерія заявила, що рішення оскаржуватимуть у Верховному суді. Мовиться про те, що фірма "Галінвест" незаконно приватизувала майно на комунальній ділянці. Вона розташована під "Добробутом".

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Деталі справи

Історія розпочалася ще у 1990-х. Тоді міська рада та українсько-австрійська фірма заснували ТОВ "Галінвест". На ділянці планували збудувати розкішний готель на 5 поверхів. Водночас криза призвела до того, що будівництво завмерло на рівні фундаменту. Тим часом там облаштували "Добробут".

Тим часом ще у 2004 році компанії, які володіли частками "Галінвесту" раптом видалили ЛМР з переліку засновників. Упродовж 2020 – 2022 років ТОВ "Галінвест" зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2, якого насправді не існує.

Згодом "Галінвест" закрив ринок "Добробут" та дозволив компанії "Євротрек" облаштувати на його місці супермаркет "Арсен", який запрацював у квітні 2023 року. При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала,

– мовиться у повідомленні.

Привласнення комунальної ділянки та майна ЛМР намагалася оскаржити у суді.