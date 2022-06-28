Львівська митниця тимчасово дозволила ввозити авто на усіх пунктах пропуску

На всіх пунктах пропуску Львівської митниці тимчасово дозволили ввозити автомобілі. Все для того, щоб уникнути великих черг.

Такі черги утворилися через те, що українці спішать скористатися останніми днями спрощеної системи оподаткування й привезти собі автомобіль з Європи.

До теми До 250 доларів за місце: на пропуску "Ягодин" вишукувалася 40-кілометрова черга з легковиків

Аби скоротити час очікування у чергах, в зоні діяльності Львівської митниці запроваджено новий формат роботи,

– мовиться у повідомленні.

Які нововведення запровадили на митниці

Транспортні засоби пропускатимуть в України у всіх автомобільних пунктах пропуску;

у пунктах пропуску "Краківець – Корчова" і "Рава-Руська – Гребенне" збільшили кількість працівників митниці;

внесли зміни в графік роботи митного поста "Городок", де відбувається оформлення та реєстрація транспортних засобів.

До кінця червня підрозділів митного поста "Городок" працюватиме до 23:00, тобто до початку дії комендантської години.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський підписав закон про "нульове розмитнення". Так українців звільнили від сплати мита, ПДВ та акцизу. 21 червня Верховна Рада повернула назад усі податки, адже автомобілі почало звозити масово. Тому з 1 липня "нульового розмитнення" вже не буде.

Дивіться більше про повернення податку за розмитнене авто: відео