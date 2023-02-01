"Ромео, Джульєтта і перепустка пови**буватись": на Львівщині та Волині – ключові кадрові зміни

Романа Пилипенка, який опинився в епіцентрі скандалу з перепусткою, звільнили з посади очільника патрульної поліції Львівської області. Прізвище його наступника вже відоме.

Пилипенко вирішив вручити своїй коханій оригінальний та незаконний подарунок – перепустка, яка дозволяє їздити Площею Ринок. Тим часом це – пішохідна зона. Наскрізний проїзд там – заборонений.

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Заїжджати туди можуть:

місцеві жителі, які мешкають у межах історичної площі (за спеціальними перепустками);

машини, які завантажують та розвантажують товар і продукти (у певні години).

Дівчина подарунку зраділа й заявила, що "любить ви**буватись", отже, охоче проїдеться Площею Ринок. Романтичний презент коштував Пилипенку посади.

Нових керівників вже призначили

Новим очільником патрульної поліції Львівської області став Андрій Крутень. З 2019 року він обіймав посаду очільника патрульної поліції Волинської області. Крутень подякував за довіру та наголосив на важливості командної роботи. Необхідно постійно підвищувати ефективність.

Тим часом патрульні поліцію Волинської області очолив Дмитро Мокич. Раніше він був заступником Крутня. У патрульній поліції працював від 2015 року. До того працював рятувальником.