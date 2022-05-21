Львівські десантники встановили рекорд: за 2 дні знищили понад 70 одиниць ворожої бронетехніки

80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ встановила військовий рекорд. Лише за 2 дні вони знищили понад 70 одиниць ворожої техніки.

За 2 дні важких боїв, коли окупанти намагались форсувати річку Сіверський Донець, штурмові та артилерійські підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади знищили 73 одиниці ворожої бронетехніки, а також вщент рознесли їх понтонну переправу.

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А вже на іншому напрямку львівські десантники лише за три дні боїв, а саме 18, 19, 20 травня, завдали значних втрат російським загарбникам.

Загалом за цей час артилерійські, протитанкові, штурмові, та інженерно-саперні підрозділи 80 бригади знищили:

26 бойових броньованих машин (БМД, БМП, БТР),

6 танків,

два 120 міліметрових міномета 2С9 "Нона-С",

пошкодили (фактично вивели з ладу) три БМД,

збили БПЛА "Орлан-10".

Речник Одеської ОВА зауважив, що це досить великий список за 3 дні.

Окупанти скоригували по собі вогонь на Луганщині

До слова, нещодавно у Сєвєродонецьку окупанти допомогли ЗСУ скоригувати по собі вогонь. Завдяки сюжету пропагандистів українським захисникам вдалося встановити точне місцезнаходження ворожої техніки й завдати по ній нищівного удару.

Саме ця техніка використовувалась при підриві автомобільно-пішохідного Павлоградського мосту, який простягався через річку Сіверський Донець, а також під час обстрілу Сєвєродонецька.

Загальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Збройні Сили Україні відправили на той світ 28 850 окупантів. Зауважимо, що це приблизні дані, оскільки важко вести точні підрахунки.

Також росіяни втратили:

танків – 1 278 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 116 одиниць;

артилерійських систем – 596 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 169 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 одиниці;

крилатих ракет – 104 одиниці;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

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