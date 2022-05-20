Львівські десантники знищили 2 російські танки та 3 ББМ: потужне відео

80 окрема десантно-штурмова бригада блискуче знищила ворожу техніку. ЗСУ претворили на брухт 2 танки та 3 ББМ.

ЗСУ вгатили по ворожій техніці з ракетних комплексів та артилерії. Потужне відео знищення російської техніки опублікували 20 травня.

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Львівські десантники знищили 2 танки російських окупантів. Захисники поцілили в них із сучасного українського протитанкового-ракетного комплексу "Стугна" та американського "Джавеліна".

Також вони знищили 3 бойові броньовані машини загарбників. Їх захисники перетворили на брухт за допомогою артилерії.

Як 80-та десантна бригада знищує російську техніку: відео

Втрати ворога станом на 20 травня

особового складу 28 700 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1 263 (+9) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 090 (+27) одиниці;

артилерійських систем – 596 (+1) одиниць;

РСЗВ – 200 (+1) одиниць;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 168 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) одиниць;

крилатих ракет – 103 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

Російське командування вимушено об'єднує виснажені ДРГ

В Інституті вивчання війни зазначають, що російські війська продовжують відчувати нестачу живої сили в резерві. Саме це змушує вороже командування консолідувати виснажені батальйонні тактичні групи.Водночас російська армія ще має 106 БТГр, які воюють в Україні. Проте вороже командування змушене було деякі групи об'єднати, щоб компенсувати втрати.

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Успіх ЗСУ на Півдні

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що українські підрозділи ракетно-артилерійського озброєння спільно з авіацією виконали 91 вогневе завдання за добу. Українським військовим вдалося знищити:

склад боєприпасів на Херсонщині;

два танки Т-72, самохідну артустановку;

гаубицю;

дві реактивні системи залпового вогню "Град";

зенітно-ракетний комплекс "ТОР",

броньовану та автотехніку;

40 російських військових.

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