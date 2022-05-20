Львівські десантники знищили 2 російські танки та 3 ББМ: потужне відео
80 окрема десантно-штурмова бригада блискуче знищила ворожу техніку. ЗСУ претворили на брухт 2 танки та 3 ББМ.
ЗСУ вгатили по ворожій техніці з ракетних комплексів та артилерії. Потужне відео знищення російської техніки опублікували 20 травня.
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Львівські десантники знищили 2 танки російських окупантів. Захисники поцілили в них із сучасного українського протитанкового-ракетного комплексу "Стугна" та американського "Джавеліна".
Також вони знищили 3 бойові броньовані машини загарбників. Їх захисники перетворили на брухт за допомогою артилерії.
Як 80-та десантна бригада знищує російську техніку: відео
Втрати ворога станом на 20 травня
- особового складу 28 700 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1 263 (+9) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3 090 (+27) одиниці;
- артилерійських систем – 596 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 200 (+1) одиниць;
- засобів ППО – 93 одиниці;
- літаків – 204 (+1) одиниці;
- гелікоптерів – 168 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) одиниць;
- крилатих ракет – 103 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) одиниць;
- спеціальної техніки – 43 одиниці.
Російське командування вимушено об'єднує виснажені ДРГ
В Інституті вивчання війни зазначають, що російські війська продовжують відчувати нестачу живої сили в резерві. Саме це змушує вороже командування консолідувати виснажені батальйонні тактичні групи.Водночас російська армія ще має 106 БТГр, які воюють в Україні. Проте вороже командування змушене було деякі групи об'єднати, щоб компенсувати втрати.
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Успіх ЗСУ на Півдні
Оперативне командування "Південь" повідомляє, що українські підрозділи ракетно-артилерійського озброєння спільно з авіацією виконали 91 вогневе завдання за добу. Українським військовим вдалося знищити:
- склад боєприпасів на Херсонщині;
- два танки Т-72, самохідну артустановку;
- гаубицю;
- дві реактивні системи залпового вогню "Град";
- зенітно-ракетний комплекс "ТОР",
- броньовану та автотехніку;
- 40 російських військових.
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