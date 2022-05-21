Львівські десантники знищили 3 танки та 5 бойових машин окупантів: ефектне відео
Збройні Сили України щодня боронять нашу землю від російських загарбників. За минулу добу львівські десантники ліквідували 8 одиниць ворожої бронетехніки.
Красномовне відео роботи військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ по ворожих цілях опублікували у фейсбуці.
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За 20 травня протитанкові підрозділи ДШВ ЗСУ знищили 8 одиниць російської бронетехніки. Серед ліквідованої ворожої техніки є три танки, три бойові машини піхоти та дві бойові машини десанту.
Знищений російський танк / скриншот з відео
Львівські захисники нещадно ліквідовують ворога, який вторгся на територію України. Всіх загарбників, які самостійно не підуть з української землі, буде знищено Збройними Силами України.
ЗСУ ліквідували 8 одиниць ворожої техніки / скриншот з відео
Продовжуємо вести бойові дії та знищувати загарбників нашої рідної землі!
– відписали відео у командуванні ДШВ ЗСУ.
Свіжі втрати російської армії у війні з Україною станом на 21 травня
Оборонні сили України стоять на варті безпеки та щодня знищують ворога. Список втрат російських військ поповнюється ліквідованою технікою та особовим складом.
- особового складу – 28 850 осіб ліквідовано;
- танків – 1 278 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 116 одиниць;
- артилерійських систем – 596 одиниць;
- РСЗВ – 201 одиниця;
- засобів ППО – 93 одиниці;
- літаків – 204 одиниці;
- гелікоптерів – 169 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 одиниці;
- крилатих ракет – 104 одиниці;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 одиниць;
- спеціальної техніки – 43 одиниці.
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