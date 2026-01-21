Як львівські комунальники допомагають київським повертати світло, воду і тепло
- Львівські комунальники допомагають київським ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Першочергове завдання – відновлення подачі тепла та води для киян.
- Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів про роботу львівських комунальників у Києві.
Львівські комунальники допомагають ліквідовувати наслідки ракетних ударів у Києві. Місто відправило 6 бригад до столиці.
Про це 24 Каналу розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, зауваживши, що з початку тижня деякі працівники Львівводоканалу, Львівтеплоенерго, Львівсвітла та аварійної служби зараз допомагають київським комунальникам.
Яке першочергове завдання?
За словами Москаленка, основні зусилля зараз зосереджені на внутрішньобудинкових мережах. Це допоможе відновити подачу тепла та води до житлових будинків.
Львівські служби прибули з певним обладнанням. Ми розуміємо, наскільки складна ситуація сьогодні в Києві. Тому завдання Львова – допомогти тим, чим можемо. Загалом зараз в Києві перебуває понад 20 наших людей,
– розповів Москаленко.
Також до столиці прибули керівники Львівводоканалу, Львівтеплоенерго та Львівсвітла. В разі потреби вони зможуть одразу на місці ухвалювати додаткові рішення. Також міський голова Львова Андрій Садовий перебуває на контакті з мером Києва Віталієм Кличком.
Яка ситуація в Києві?
- Внаслідок російської атаки по Києву в ніч на 20 січня 5635 багатоповерхівок залишилися без тепла. Лівий берег опинився без водопостачання. Комунальники одразу взялися за відновлення водо- й теплопостачання.
- Народний депутат Олексій Кучеренко повідомив, що слюсарі аварійних бригад працюють в аномально складному режимі – по 2 – 3 доби без перерви. Двоє слюсарів померли від перевантаження. Віталій Кличко підтвердив смерть одного працівника.
- Комунальники вимушено спустили воду з централізованої системи опалення, щоб запобігти замерзанню та розривам труб. Мер Києва також повідомив, що в січні 600 тисяч людей виїхали з Києва через атаки на енергетику.