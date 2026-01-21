Як львівські комунальники допомагають київським повертати світло, воду і тепло

Львівські комунальники допомагають ліквідовувати наслідки ракетних ударів у Києві. Місто відправило 6 бригад до столиці.

Про це 24 Каналу розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, зауваживши, що з початку тижня деякі працівники Львівводоканалу, Львівтеплоенерго, Львівсвітла та аварійної служби зараз допомагають київським комунальникам.

Дивіться також Тисячі багатоповерхівок без опалення, 4 загиблих: які наслідки обстрілу Києва 9 січня

Яке першочергове завдання?

За словами Москаленка, основні зусилля зараз зосереджені на внутрішньобудинкових мережах. Це допоможе відновити подачу тепла та води до житлових будинків.

Львівські служби прибули з певним обладнанням. Ми розуміємо, наскільки складна ситуація сьогодні в Києві. Тому завдання Львова – допомогти тим, чим можемо. Загалом зараз в Києві перебуває понад 20 наших людей,

– розповів Москаленко.

Також до столиці прибули керівники Львівводоканалу, Львівтеплоенерго та Львівсвітла. В разі потреби вони зможуть одразу на місці ухвалювати додаткові рішення. Також міський голова Львова Андрій Садовий перебуває на контакті з мером Києва Віталієм Кличком.

Яка ситуація в Києві?