Наша ініціатива, – Садовий розповів, як Львів допомагає Києву після страшних атак

Львівські бригади комунальників поїхали до Києва, щоб допомогти відновлювати водопостачання і теплопостачання. Це була ініціатива Львова скерувати фахівців до столиці.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що охочих комунальників було навіть більше, ніж пропонувалося. Одна зміна вже повернулася до Львова, зараз працює друга.

"Це була наша ініціатива скерувати колег до Києва. Охочих виявилося більше, ніж ми пропонували. Тому одна зміна вже повернулася до Львова. Зараз працює друга зміна. Я говорю про шість наших бригад", – підкреслив він.

Чому це важливо?

Андрій Садовий зазначив, що також керівники львівських великих комунальних підприємств виїжджали до Києва, щоб безпосередньо поспілкуватися зі своїми керівниками. Цю роботу координує перший заступник мера Андрій Москаленко. Він на контакті з профільним заступником мера Києва.

Я дуже просив би всіх керівників громад проявити максимальну активність і бути сьогодні пліч-о-пліч з Києвом. Тому що міністри, уряд роблять свою роботу. Сьогодні місцеве самоврядування має бути разом, як один твердий кулак. Я переконаний, що усі ці негаразди ми зможемо подолати,

– сказав мер Львова.

Крім того, поїздка до столиці, робота на тих чи інших об'єктах інфраструктури дасть краще розуміння кожному міському голові, що може чекати громаду. До Києва поїхали керівники "Львівтеплоенерго", "Львівводоканал", "Львівсвітло". Коли вони приїхали, то одразу почали враховувати важливі речі, яким раніше не приділяли таку увагу.

Під час обстрілів вилітають шибки. Ми маємо запас скла. Але коли це скло вилітає, і ти його встановлюєш, вони знову атакують. І цей бій є достатньо проблемний для того, щоб потім пересуватись. Тому треба мати відповідний запас плівки, якої, наприклад, на "Львівтеплоенерго" не було. Вони це не враховували. Це я називаю найбільш дрібний момент, який можу озвучити в ефірі. А таких речей є дуже багато,

– додав міський голова.

Як львівські комунальники допомагають Києву?