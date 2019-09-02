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      Львівські школярі здивували незвичним святкуванням Дня знань: промовисті фото, відео

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      1 вересня в Україні традиційно відзначають День знань. Святкували його українці по-різному. Одні – з лінійками та офіційними заходами, інші – з незвичними пікніками і флешмобами. І хоча від традиційних святкувань школи почали відмовлятися лише торік, тепер їх – переважна більшість. Як провели День знань у Львові – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Пікнік замість лінійки у ліцеї "Просвіта"

      Для учнів львівського ліцею "Просвіта" навчальний рік почався з посиденьок на галявині. Навчальний заклад організував для дітей пікнік.

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      "В моїй минулій школі було не так цікаво. Ми просто стояли, співали, нас священник кропив. А минулого року у цій школі, коли я сюди перейшла, були конкурси, ми танцювали, різноманітні ігри, концерти. І це було набагато цікавіше", – сказала учениця ліцею "Просвіта" Ніколь.

      пікнік ліцей просвіта
      Пікнік замість урочистих заходів

      Незвичне святкування підтримують батьки, адже переконані, що діти легко входять у науку.

      "Для дітей набагато спокійніше і діти вільно себе почувають, коли в них саме такого формату Перший дзвоник", – матір учениці Надія.

      пікнік ліцей просвіта
      Діти у захваті від такого формату Дня знань

      день знань ліцей львів
      Діти співали, танцювали та брали участь у вікторинах

      "Це нове і це дуже добре. Тому що вже надто діти звикли до традиційних лінійок і до простого простоювання. Ви самі розумієте, що зараз ми маємо дуже гарачу пору. І зараз стояти і тримати дітей просто для того, щоб діти слухали виступи – це просто безглуздо", – зазначив директор ліцею Андрій Закалюк.

      Дивіться більше фото з святкування Дня знань у ліцеї "Просвіта":

      Урочисті заходи у Ліцеї імені Героїв Крут

      У Ліцеї імені Героїв Крут святкування нового навчального року почалось з наказу командування, виконання гімн і маршу. Жодних усмішок, тільки серйозні обличчя і максимальна концентрація.

      Кожного року ми тренуємося, щоби пройти маршем. Так само і перший курс, він теж кожного дня тренується, щоб пройти гарно. Так само і присяга в нас буде,
      – розповів учень ліцею Денис.

      Цьогоріч до ліцею вступили понад 200 нових учнів. За чотири дні до початку навчання вони готувалися від ранку й до вечора.

      ліцей героїв крут
      Лінійка почалася з виконання гімну

      "Тут дуже важко, повинен сказати. Найважче було маршування. Це, в принципі, все, що поки ми вивчали. Будемо чекати на якісь нові фізичні вправи", – сказав новий ліцеїст Микола.

      ліцей героїв крут
      Святкування Дня знань у Ліцеї імені Героїв Крут

      Вихователі переконані, щоб юнаки швидше освоїли ази військової справи і стали справжніми мужчинами, необхідний вишкіл.

      "Дух в чому: по-перше, однострій, по-друге, урочисте вручення відзнак. Хай вони невеликі поки, це лише відзнака ліцеїста і шеврон ліцею, але це відзнака. Це є те, що людина вже у нас, в нашій когорті вже", – пояснив підполковник Ігор Ніконов.

      Дивіться фото з святкування Дня знань в Ліцеї імені Героїв Крут:

       

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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