Садовий заявив, що відмовляється від зарплати: яка причина

До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв може не отримати зарплати. Мер Львова вважає неетичним отримувати свою заробітну плату, поки її не почнуть знову проводити для комунальників.

Тож на цей час він від своєї зарплати відмовляється і закликає зробити це нардепів та членів Кабміну на знак солідарності. Про це йдеться у дописі Андрія Садового 7 жовтня.

Чому комунальники можуть не отримати зарплату

Причиною можливої невиплати зарплат є те, що Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення, куди входять зарплати двірників та водіїв електротранспорту.

У Львові не проведено платежів на понад 500 мільйонів гривень. Окрім зарплат комунальників, це також підготовка до зими, фінансування медичних та освітніх об'єктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак. Треба розуміти, що це податки львів'ян, які держава фактично заморозила,

– повідомив Садовий.

Він визнав, що на п'ятому році повномасштабної війни ситуація з бюджетом справді складна, але економити на комунальниках не треба.

Міський голова Львова 6 жовтня уже мав розмову з прем'єром Корецьким. Він пояснив, що це вимушене рішення і що критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі. А ще пообіцяв, що ситуація може покращитися вже протягом місяця.

Ненормально, коли чиновник перший у черзі за зарплатою, а людина, яка своїми руками забезпечує життя міста, – остання. Можете казати, що це популізм. Байдуже. Головне, щоб людям відновили виплати,

– додав Садовий.

Нагадаємо, що мінімальну зарплату в Україні пропонують підвищити до 12 000 гривень із 1 січня 2027 року, а мінімальну пенсію за віком – до 6 500 гривень.

Відповідні пропозиції щодо соціальних стандартів озвучив народний депутат Данило Гетманцев, але це ще не означає, що нові суми вже затверджені.