Скандал у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині: Лубінець відреагував на відео

У мережі почали ширитися відео із кадрами жорстоко поводження у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. На ці інциденти вже відреагував Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що ситуація із закладом перебуває під його повним контролем. Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Як відреагував Лубінець на відео з побиттям дітей на Львівщині

Дмитро Лубінець наголосив, що наразі правоохоронні органи проводять розслідування стосовно жорстокого поводження з дітьми в навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області.

Ми очікуємо на результати й сподіваємося, воно буде неупередженим задля захисту найкращих інтересів дітей,

– сказав омбудсмен.

Він також звернув увагу, що задля того, щоб вберегти дітей, їх необхідно перемістити із зазначеного закладу. Тому Лубінець очікує швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та Служби у справах дітей.

Водночас в Офісі генпрокурора наголосили, що вже триває досудове розслідування за фактами знущання з вихованців навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області.

"На сьогодні у кримінальному провадженні допитано 46 осіб, проведено обшуки, реалізовано тимчасові доступи до речей і документів і призначено судові експертизи. Дітей, які могли стати потерпілими від насильницьких дій, переведено до іншого закладу", – зазначили прокурори.

Окрім цього, директора навчально-реабілітаційного центру відсторонили від виконання службових обов'язків.

Двох виховательок закладу відсторонили від роботи

Заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін повідомив журналістам Суспільного, що двох виховательок Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру на Львівщині відсторонили від роботи після відео з фактом насилля над дитиною.

Вони обидві відсторонені й зараз тривають процесуальні дії щодо їх звільнення, бо вже зрозуміло, що такі вихователі не можуть працювати в закладі з дітьми. Ми звернулися в поліцію, щоб окремо саме цей факт був розслідуваний,

– сказав Кулепін.

За словами посадовця, наразі постало питання подальшої долі закладу в цілому. Наразі там перебувають 52 дитини, п'ятьох вихованців, які надавали свідчення, відселили.

"Зараз комісія, яка перебуває в закладі, вивчає освітні потреби цих дітей, щоб з'ясувати, чи вони отримували там те, що вони мали отримувати, який в них є зараз стан у тих дітей. І буде зрозуміло, як далі ми можемо з ними працювати", – додав він.

Заступник голови Львівської ОВА підкреслив, що діти з цього спецзакладу будуть забезпечені якісним навчанням та піклуванням. А розслідування у цій справі триває.

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