У Львівській ОВА переконливо попросили не публікувати фото руйнувань Яворівського полігону

Російські окупанти 13 березня завдали удару по Яворівському полігону на Львівщині. Українців переконливо попросили не публікувати фото руйнувань.

Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє 24 канал. Для ворога така інформація може стати розвідданими.

До теми 57 людей травмовані, 9 людей загинули внаслідок обстрілу на полігоні на Львівщині

"Прошу блогерів та активних користувачів Інтернету самостійно не публікувати та не показувати здійснених руйнувань. Для когось ця інформація потрібна, а для когось – це розвіддані", – наголосив глава ОВА.

Для того, щоб ворог не бачив руйнувань, Козицький закликав не розміщувати самостійно ані фото, ані відео з Яворівського полігону до надання офіційної інформації.

Усе це є можливою аналітикою для ворогів,

– додав глава ОВА.

Брифінг Максима Козицького щодо удару по Яворівському полігону: дивіться відео