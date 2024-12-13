Зливали з військової частини і продавали: на Львівщині розкрали пального на 6 мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему розкрадання пального в одній з військових частин на Львівщині. Зловмисники щомісяця з території частини вивозили щонайменше 20 тонн палива.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує 24 Канал.

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Як діяла злочинна схема

Розслідування показало, що виконуючий обов'язки начальника складу паливно-мастильних матеріалів організував схему, в якій брали участь кілька осіб. Серед обвинувачених - начальник складу, двоє підлеглих солдатів і місцевий житель – продавець пального. Наразі правоохоронні органи з'ясовують деталі операції.

За вказівкою начальника складу, солдати зливали пальне в окремі місткості та вивозили з території частини до приватного будинку. Місцевий шукав клієнтів, продавав пальне, а гроші ділили поміж усіма учасниками групи.

Зловмисники розікрали пального на 6 мільйонів гривень / Фото ДБР

Яке покарання загрожує зловмисникам

Задокументовано розкрадання пального з квітня по грудень цього року. За даними слідства, щомісяця з території частини вивозили щонайменше 20 тонн палива.

Працівники ДБР повідомили організатору та 4 учасникам групи про підозру у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Чотирьом підозрюваним вже обрали запобіжні заходи - тримання під вартою з можливістю внесення застави – по 1,5 млн грн для двох фігурантів та по 908 тисяч гривень для інших. Ще одному з підозрюваних суд призначив цілодобовий домашній арешт.

Зловмисників викрили: відео

Докази злочину зібрані

Працівники ДБР провели 19 обшуків за місцями проживання підозрюваних, у їх автомобілях. Вилучено гроші, понад 5 тонн палива, документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Розслідування триває, наразі слідчі встановлюють інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.