Львівський Безпековий Форум чи YES: британський журналіст назвав ефективніший

У Львові 24-26 жовтня пройшов Безпековий Форум, який отримав схвалення міжнародних гостей. Зокрема відомий британський журналіст Едвард Лукас зазначив, що львівський форум інтелектуально набагато випереджає форум YES.

Цього року усе прекрасно. Траєкторія Форуму фантастична. Я у захваті від контрасту між сімейною атмосферою тут та дещо олігархічною, яка є на форумі YES. На мою думку, ви випереджаєте останній у плані інтелектуального наповнення та інших переваг,

– сказав Едвард Лукас.

Він зазначив, що надалі допомагатиме Україні, зокрема, збиратиме гроші для УКУ (Українського католицького університету).

"Треба говорити про безпеку, серйозно, прагматично, і спираючись на деталі. Це дуже важко робити у стані війни. Потрібна дисципліна. Але чому питання Азовського моря не піднімали раніше? Треба питати чиновників і політиків, як витрачають гроші на оборону. Будьте на сторожі, бо росіяни будуть втручатися у вибори. Я буду продовжувати робити те, що роблю. Буду збирати гроші для УКУ, бо такі установи є надзвичайно важливими. Україна вже має успіх. Проблеми існують, і жодна країна в таких умовах, як Україна зараз, не може бути сильною. Але те, що ви через це прорвалися, це дуже сильно", – наголосив Едвард Лукас.

Він також вважає, Україна гідно впоралася з викликами, які б збили з ніг будь-яку іншу країну. "Маю на увазі фінансово-економічну, конституційну, геополітичну та безпекову кризи, із якими всіма Україна стикнулася одночасно. Вам вдалося з ними впоратися, і це справді вражає", – зауважив журналіст.

Едвард Лукас – віце-президент СЕРА (Центр аналізу європейської політики (США)), письменник, журналіст і публіцист. З 1986 року працював кореспондентом журналу The Economist в різних східноєвропейських країнах. Регулярно бере участь у телепередачах на міжнародні теми.

Що таке Львівський Безпековий Форум? Це дискусійна платформа для пошуку відповіді на питання яким має бути новий безпековий порядок в світі. У 2018 році пройшов другий Львівський Безпековий Форум. Він зібрав понад 40 авторитетних експертів та фахівців, які поділилися ідеями та досвідом в рамках загальної теми "Економіка війни чи війна економік". Експерти обговорили, зокрема, такі проблеми, як ситуація в Азовському морі, Європа та "Північний потік-2", політика щодо окупованих територій та як запобігти утворення нових сірих зон у світі, залежність та вразливість у сучасній геополітиці.

Що таке YES? Ялтинська Європейська Стратегія (YES) – це форум, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. Щороку форум є майданчиком для діалогу між лідерами з України, ЄС, США, Російської Федерації та інших частин світу. Також це майданчик для виступів влади та опозиції. YES об’єднує разом лідерів від політики, бізнесу, представників ЗМІ, громадянського суспільства та експертної громади. Форум був заснований Віктором Пінчуком у 2004 році. До 2013 року щорічні зустрічі YES проводили в історичному Лівадійському палаці в Ялті в Криму. Після анексії Криму Росією форум перенесли до Києва.