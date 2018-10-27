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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Україна впоралася з викликами, які збили б з ніг будь-яку іншу країну, – експерт

      892 Читать новость на русском
      Едвард Лукас
      Едвард Лукас / Соцмережі

      Україна вже є "історією успіху", бо впоралася із викликами, які збили б з ніг будь-яку іншу країну.

      Таку думку висловив старший науковий співробітник СЕРА, письменник, журналіст Едвард Лукас, закриваючи Львівський безпековий форум, повідомляє кореспондент Укрінформу.

      "Україна – це вже історія успіху. Так, ви маєте проблеми досі. Але виклики, з якими ви стикнулися, – вони би збили з ніг будь-яку іншу країну. Маю на увазі фінансово-економічну, конституційну, геополітичну та безпекову кризи, із якими всіма Україна стикнулася одночасно. Вам вдалося з ними впоратися, і це справді вражає", – сказав Лукас.

      Водночас, на його думку, українцям варто й надалі ставити складні, критичні питання своєму уряду стосовно корупції, розподілу бюджету, особливо у сфері оборони. Це ознака сили демократичної країни, а не її слабкості, переконаний експерт.

      Львівський Безпековий форум проходив з 24 жовтня. Цього року захід відбувався за підтримки Німецького Фонду Джермана Маршала, Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні та Міжнародного фонду "Відродження".

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 27 жовтня
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