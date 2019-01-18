Львівський суд арештував проросійську пропагандистку Бойко

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід проросійській пропагандистці Олені Бойко, яку напередодні депортували з Росії. Жінці присудили два місяці арешту без права внесення застави.

У 2015 році 59-річна жінка переїхала до РФ, де активно поливала брудом Україну в ефірі російських телеканалів.

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17 січня Олена перетнула український кордон на пропускному пункті Гоптівка, що на Харківщині. Саме звідти її й доправили до Львова.

Чому Бойко депортували з РФ? У грудні 2018 року Преображенський суд Москви ухвалив рішення про депортацію й оштрафував Бойко на п'ять тисяч рублів. Вона не оформила документів, необхідних для трудової діяльності та порушила міграційне законодавство РФ. У суді журналістка заявила, що в Україні проти неї відкрито кримінальне провадження, тому вона не може повернутися назад, однак 15 січня опозиційну журналістку вислали з Росії.

Сепаратистці інкримінують посягання на територіальну цілісність й недоторканність України, за це їй загрожує від 3 до 12 років позбавлення волі.

Поки що Олена Бойко перебуватиме за ґратами до 17 березня. Варто зауважити, що жінка сама просила таке рішення суду: мовляв, на волі їй загрожує небезпека.

Що відомо про Олену Бойко? З 2004 року була членом Комуністичної партії України, а у 2011 році вийшла з партії через те, що почала працювати у комуністичному виданні "Галицький яструб". Була помічена в організації провокацій у Львові із комуністичною символікою. Після початку війни на Донбасі неодноразова з'являлась в ефірі російських телеканалів, а також у ЗМІ бойовиків. У серпні 2015 року Бойко виїхала на тимчасово окуповані території, а згодом і до Росії, де у засобах масової інформації постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України.

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До слова, нещодавно російська пропаганда вигадала фейк про смерті від обморожень в Україні через відмову від газу РФ.