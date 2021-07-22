Львівського прокурора затримали на хабарі: допомагав поліцейському, що підробив протокол – фото
Джерело:ДБР
ДБР 21 липня затримало на хабарі співробітника Львівської облпрокуратури. Він взяв 2 тисячі доларів за допомогу поліцейському, який підробив адмінпротокол.
Правоохоронцю загрожувала кримінальна відповідальність. Невдовзі прокурору повідомлять про підозру.
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Прокурор взяв 2 тисячі доларів хабаря
- Слідчі ДБР встановили, що у червні – липні 2021 року прокурор запропонував поліцейському допомогти уникнути кримінальної відповідальності.
- Правоохоронець був фігурантом у справі щодо підробки адмінпротоколу, яку розслідували слідчі ДБР.
- Затриманий прокурор був процесуальним керівником цього провадження.
- За 2 тисячі доларів він пообіцяв не скасовувати постанову про закриття справи.
- Працівника прокуратури затримали після одержання хабаря.
Прокурора затримали на хабарі / Фото Офісу генпрокурора
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Невдовзі прокурору оберуть запобіжний захід
Невдовзі прокурору повідомлять про підозру в "одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Також йому скоро оберуть запобіжний захід. Слідчі ДБР продовжують проводити досудове розслідування.
Затриманий взяв 2 тисячі доларів у поліцейського / Фото ДБР
Прокурору загрожує в'язниця / Фото Офісу генпрокурора
Досудове розслідування триває / Фото ДБР