Як потрапити в IT без знання мови програмування: Веселовський назвав перший крок для початківців

В IT-індустрії людина може працювати не тільки інженером програмного забезпечення. Тому розпочати свій шлях у цій сфері можна навіть без знання мови програмування.

Першим кроком має стати вивчення англійської мови – це допоможе працевлаштуватися. Про це в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів очільник Львівського IT Кластера Степан Веселовський.

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Як потрапити в IT-індустрію в Україні

По-перше, не треба боятися. Я взагалі спочатку вивчав "Міжнародну інформацію" і тільки потім вступив на "Інформаційні технології". Зрозумів, що хочу рухатися за напрямком технологій. Було не легко, але я це зробив,

– заявив керівник спільноти IT-компаній.

В IT безробітних немає, запевнив очільник Львівського IT Кластера / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

На думку Веселовського, зараз у молоді набагато більше досвіду роботи, ніж коли вперше працевлаштовувався він сам.

Зверніть увагу Англійська – це ключ: чому українці не знають мову та як нарешті її вивчити

Що варто знати У 2020-му Україна посіла 44 місце зі 100 можливих у світовому рейтингу володіння англійською мовою. За даними WorldTips, найбільше українці зацікавлені у вивченні української. Водночас саме англійська — найпопулярніша мова для вивчення у 98 країнах світу.

Коли варто шукати роботу

Якщо ми хочемо конкурувати зі всім світом, то повинні починати працювати якомога раніше. До мене зараз приходять працевлаштовуватися люди, яким дуже часто 20 – 21 рік. У них досвіду набагато більше, ніж коли я отримав першу роботу,

– підсумував він.

За словами Веселовського, молоді варто починати працювати якомога раніше / Фото Валентини Поліщук, 24 канал