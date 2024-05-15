На Львівщині можуть без попереджень вимикати воду: у чому причина
Джерело:Львівводоканал
Днями по всій території Україні були введені аварійні відключення світла через дефіцит електроенергії внаслідок останніх російських атак на енергосистему. Однак це може впливати й на водопостачання.
Вчора, 14 травня, по всій Україні були введені графіки аварійних відключень через дефіцит потужності в енергосистемі. Сьогодні зранку, 15 травня, відключення світла тривали знову, але згодом, як повідомили в компанії YASNO, їх скасували.
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Що кажуть у Львівводоканалі
Як повідомили у Львівводоканал, внаслідок впровадження "Укренерго" екстренних відключень електроенергії у Львівській громаді, подекуди можуть траплятися непрогнозовані знеструмлення помпових станцій. Це може спричинити відсутність водопостачання в абонентів.
Оскільки ці відключення є екстреними, наше підприємство не має змоги повідомити своїх споживачів про такі відключення заздалегідь. Утім, ми робимо все можливе, щоб надати цю інформацію максимально оперативно, як тільки її отримаємо,
– йдеться у повідомленні Львівводоканалу.
Станом на сьогодні енергетики роблять усе можливе для того, щоби підтримувати стабільність енергосистеми України.
Що відомо про вимушені вимкнення світла
- 8 травня Росія атакувала Україну 55 ракетами й 21 дроном-камікадзе. Сили оборони знищили 39 ворожих ракет і 20 шахедів. Зокрема, було збито всі ракети, якими окупанти атакували Київ.
- Росія вдарила по об'єктах генерації та передавання електроенергії в 6 областях України: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій.
- В Укренерго повідомили, про пошкодження обладнання на одному з об'єктів компанії в центральному регіоні України.
- Також там зазначили, що вимушені обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу, а якщо споживання зростатиме, відключення торкнуться і побутових споживачів.
- Учора, 14 травня, ввечері у всіх областях України запровадили аварійні відключення світла.
- Зранку екстрені відключення світла в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано. Згодом обмеження зняли й у Львові. Водночас енергетики просять споживати світло розумно, адже ситуація усе ще важка.
- В Укренерго попередили, що ввечері, якщо зросте споживання світла ввечері в години максимального споживання з 18:00 до 23:00, то знову запровадять аварійні відключення побутових та промислових споживачів.