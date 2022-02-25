Львів'янам доводиться виливати пиво: роблять коктейлі молотова

25 лютого 2022 , 23:05
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Джерело:

"Перша приватна мемарня"

У Львові хлопці виливають ящики з пивом, аби отримати пусті пляшки. Вони потрібні для коктейлів Молотова.

Хлопці виливають напій, жартуючи, що чернігівське пиво стало у нагоді.

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Львів'яни йдуть на страшний злочин – виливають пиво. Але палити русню хочеться більше. Респект пацанам,
– пишуть у мережі.


Як робити коктейлі Молотова / Інфографіка МВС

Автор: Ольга Музика