Львів'янам доводиться виливати пиво: роблять коктейлі молотова
25 лютого 2022 , 23:05Читать новость на русском
Джерело:"Перша приватна мемарня"
У Львові хлопці виливають ящики з пивом, аби отримати пусті пляшки. Вони потрібні для коктейлів Молотова.
Хлопці виливають напій, жартуючи, що чернігівське пиво стало у нагоді.
Важливо Як зробити коктейль молотова: дамо відсіч ворогу
Львів'яни йдуть на страшний злочин – виливають пиво. Але палити русню хочеться більше. Респект пацанам,
– пишуть у мережі.
Як робити коктейлі Молотова / Інфографіка МВС