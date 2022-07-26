Львів'яни провели в останню путь трьох Героїв 125-ї бригади ТрО: щемливі кадри
Джерело:Андрій Садовий
Сьогодні, 26 липня, Львів прощається з трьома Героями 125-ї бригади Територіальної оборони, які загинули обороняючи Україну від російських окупантів.
Трьох Героїв провели з почестями
Про прощання із загиблими повідомив мер Львова Андрій Садовий. Полеглі Герої – Володимир Гірняк, Микола Забавчук та Сергій Ковальов.
Раніше у Львові попрощалися з Героєм Артемом Димидом, який загинув на війні
Від початку повномасштабного вторгнення вони вступили на службу і воювали за наше майбутнє. Світла Пам'ять Захисникам України,
– зазначив Садовий.
Загиблий Герой Микола Забавчук / Фото фейсбук Андрія Садового
Загиблий Герой Володимир Гірняк / Фото фейсбук Андрія Садового
Полеглий Герой Сергій Ковальов / Фото фейсбук Андрія Садового
Мер також опублікував щемливі кадри з церемонії прощання. Містяни з квітами, навколішки проводжають в останню путь полеглих військових.
Львів'яни провели в останню путь трьох Героїв / Фото фейсбук Андрія Садового
Церемонія проходила у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла / Фото фейсбук Андрія Садового
Львів'яни провели в останню путь полеглих військових на колінах / Фото фейсбук Андрія Садового
Прощання з полеглими бійцями / Фото фейсбук Андрія Садового
На площі міста львів'яни віддали шану Героям / Фото фейсбук Андрія Садового
До слова, 8 липня у Києві в останню путь провели бійця Андрія Верхогляда. 27-річний військовий віддав своє життя за Батьківщину.
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