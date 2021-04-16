Любов до коней перетворив у бізнес: львів'янин покинув місто і збудував власне ранчо в селі

Остап Лунь – львів'янин, який покинув місто і збудував власне ранчо в селі неподалік. Тепер він займається там іпотерапією, організовує кінні походи та підтримує місцевих фермерів.

Тож улюблена справа ще й стала родинним бізнесом. Любов до коней змінила його життя, детальніше – у сюжеті.

Цікаво Доктор Пейо: кінь, який інстинктивно втішає хворих і тамує їхній біль

Власник ранчо "Скарбова гора" розповів, що найбільше його захоплює в конях те, що така сильна і потужна тварина везе на собі людину. Адже якби кінь не хотів би – то шансу вилізти йому на спину не було б.



Львів'янин збудував власне ранчо / Фото 24 каналу

Остап Лунь називає себе чоловіком не говірким. Але щойно починає мовитись про коней, він може розмовляти годинами. Тому що він полюбив цих тварин ще з дитинства.

Продав швейний бізнес – і купив ранчо

А далі в дорослому житті коні відійшли на задній план. Чоловік став успішним бізнесменом.

Я випадково знову сів на коня в 35 років. За якийсь час зрозумів, що дуже добре себе почуваю: і фізіологічно, і емоційно. За місяць купив сідло, за 2 – коня,

– поділився чоловік.

Потім був пошук себе і далека подорож Америкою, щоб перезавантажитись. Після того він продав швейний бізнес і збудував власне ранчо.

Створив успішний бізнес на ранчо в селі: дивіться сюжет 24 каналу

У чоловіка – шестеро коней. З ними він ходить в походи та реабілітує дітей. Його улюбленець – Трістан, бо був його першим конем.

Ранчо створює робочі місця

Попри релакс поруч із кіньми, ранчо ще й дає робочі місця тамтешнім людям. Серед працівників – Оля Ониськів – дівчина з сусіднього села. Її парафія – кухня.



Улюбленець чоловіка – кінь Трістан / Фото 24 каналу

Гостей там годують продуктами місцевого виробництва. Так і підтримують локальний бізнес. Є на ранчо, де заночувати – у гостьових кімнатах.

До нових звершень Остапа Луня надихає родина

Чоловіка у всьому підтримують та надихають до нових звершень дружина Наталя та маленький син-ковбой. Екосадибу сімейство називає своїм світом. Світ, який лиш підтверджує: впершись навіть у найглухішу стіну, завжди потрібно прорубувати вікно своєї мрії.