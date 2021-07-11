Львів'янка вдосвіта заявила, що замінувала 2 будівлі поліції: її особу встановили

Вдосвіта у поліцію Львова надійшло звернення про замінування 2 поліцейських будівель. Вибухівки не знайшли, проте встановили особу жінки, яка телефонувала.

Виявилось, що це 48-річна львів'янка. Поліція вирішує питання правової кваліфікації інциденту.

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Вдосвіта у поліцію надійшло звернення про замінування

Поліцейські повідомили, що 11 липня орієнтовно о 05:45 у поліцію зателефонували й повідомили про мінування двох будівель:

Головного управління поліції Львівщини,

та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції.

За адресами працювали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції.

Правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі території – жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено,

– завили поліцейські.

Правоохоронці встановили, хто повідомив про фейкове мінування

Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надала 48-річна львів’янка. Відомо також, що вона скористалась телефоном своєї матері.

Поліція встановлює всі обставини події та вирішує питання щодо правової кваліфікації дій.

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