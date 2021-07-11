Львів'янка вдосвіта заявила, що замінувала 2 будівлі поліції: її особу встановили
Джерело:фейсбук поліції Львівської області
Вдосвіта у поліцію Львова надійшло звернення про замінування 2 поліцейських будівель. Вибухівки не знайшли, проте встановили особу жінки, яка телефонувала.
Виявилось, що це 48-річна львів'янка. Поліція вирішує питання правової кваліфікації інциденту.
До теми Фейкове мінування КМДА: псевдомінер нібито показав своє фото
Вдосвіта у поліцію надійшло звернення про замінування
Поліцейські повідомили, що 11 липня орієнтовно о 05:45 у поліцію зателефонували й повідомили про мінування двох будівель:
- Головного управління поліції Львівщини,
- та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції.
За адресами працювали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції.
Правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі території – жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено,
– завили поліцейські.
Правоохоронці встановили, хто повідомив про фейкове мінування
Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надала 48-річна львів’янка. Відомо також, що вона скористалась телефоном своєї матері.
Поліція встановлює всі обставини події та вирішує питання щодо правової кваліфікації дій.
Останні замінування в Україні: коротко
- 6 липня у Києві припинили роботу КМДА через повідомлення про мінування. Псевдомінер надіслав у поліцію нібито свою адресу та вимагав переказати йому 0,5 біткоїна, що дорівнює приблизно 17 тисячам доларів. Поліція не знайшла вибухівку.
- Перед тим, 2 липня, п'яний чоловік у Києві нібито замінував гуртожиток. Вибухівки не знайшли, а чоловіка заарештували.
- 29 червня у Києві заявили про замінування Шевченківського районного суду. У той час там розглядали справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.