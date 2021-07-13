У Львові тролейбус збив пенсіонера: фото і відео

13 липня 2021 , 11:00
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Джерело:

"Твоє місто"

На вулиці Мазепи у Львові 12 липня водійка тролейбуса збила пенсіонера. Внаслідок ДТП 76-річний чоловік отримав травми, тож його госпіталізували.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Медики уточнюють діагноз постраждалого.

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Тролейбус наїхав на пішохода

  • Приблизно о 17:00 на початку вулиці Мазепи, неподалік повороту на Брюховичі, трапилась ДТП за участю тролейбуса №33.
  • Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська розповіла, що водійка електротранспорту збила пішохода.
  • У мережі з'явилось відео з місця аварії. На ньому видно, що чоловік лежить на дорозі у крові й зовсім не рухається.
  • Однак, на щастя, 76-річний постраждалий вижив.
  • Внаслідок ДТП львів'янин травмувався, тож медики відвезли його у лікарню.
  • Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Дивіться відео з місця ДТП:

 


Водійка тролейбуса збила пішохода / Фото "Типовий Львів"

Автор: Ольга Котів