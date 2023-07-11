За волосся тягнув дитину у кущі: у Львові затримали чоловіка, який побив дівчат-підлітків

У Львові 42-річний чоловік вирішив причепитися до двох неповнолітніх дівчаток. Зокрема, він намагався одну з них за волосся затягнути у кущі.

Однак попередити, ймовірно, трагічні наслідки допомогли очевидці, які оперативно викликали правоохоронців. Трапилося це з самого ранку понеділка, 10 липня, на вулиці Володимира Великого.

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На крики про допомогу оперативно відреагували

Як повідомили правоохоронці, патрульні 4-го батальйону отримали повідомлення про те, що на вулиці Володимира Великого підлітки кричать про допомогу. Тому вони негайно вирушили на місце події.

Дорогою інспектори зв‘язались із заявником, який сказав, що перебував на балконі та став очевидцем, як невідомий чоловік чіпляється до дівчат та вони кличуть про допомогу,

– зазначили у патрульній поліції.

Ба більше, дорогою правоохоронцям надійшло ще одне звернення від іншого очевидця. Він заявив, що невідомий чоловік намагається затягти за волосся дівчину у кущі.

Дівчатам знадобилася допомога медиків

Ймовірно, за той час, поки правоохоронці їхали до місця події, чоловіка вдалося відлякати та прогнати. Адже на місці події правоохоронці застали двох наляканих дівчат, яким було лише 14 та 16 років. Вони не лише описали свого кривдника, а й повідомили, що він побіг сусідньою вулицею Княгині Ольги.

Поліцейські відразу ж почали обстежувати прилеглі території, тож довго переховуватися чоловікові не вдалося. Кривдника, схожого за описом, незабаром затримали.

Потерпілі, яким завдав чоловік тілесні ушкодження, підтвердили, що це він. Ним виявився 42-річний львів‘янин,

– повідомили правоохоронці.

Також у поліції додали, що на місці події працювали слідчі. Ба більше, після нападу кривдника неповнолітніх дівчат ушпиталили.

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