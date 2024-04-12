"Ще рік і на гонки": у Львові батько посадив за кермо 9-річну доньку і зняв поїздку на відео

Львів'янин дозволив своїй неповнолітній доньці керувати автомобілем. Тепер чоловіком зацікавилися у поліції.

У мережі з'явилося відео, на якому чоловік із гордістю розказує, як 9-річна донька везе його додому. Втім, самою розповіддю він не обмежується, а власне фільмує саму поїздку.

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"Татова донька"

Як виявилося, інцидент трапився у Львові. Саме там малолітня водійка самостійно їхала вулицями міста. Поряд із нею сидів батько.

На кадрах видно, що ні чоловік, ні дівчинка не пристебнуті ременями безпеки. Натомість порушник із гордістю каже, як пишається своєю донькою, а також дає їй поради, як їхати.

Їдь в своєму ряді. Не зупиняйся. Все-все. Молодець. Вирівнюйся, щоб тебе ніхто не обганяв. Умнічка. Молодець. Татова доця. Отак. Ще рік і на гонки,

– говорить чоловік.

Журналісти зазначають, що з відео важко встановити марку машини. Втім, ймовірно, вона рухалася вулицею Вернадського – в напрямку від "Арени Львів" до вулиці Стрийської, неподалік автовокзалу.

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Як відреагувала поліція

Журналісти звернулися за коментарем до Львівської патрульної поліції. Там заявили, що намагаються встановити особу "горе-батька", аби у подальшому притягнути його до адміністративної відповідальності.

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