У Львові біля ТРЦ Forum обвалився балкон з чоловіком на проїжджу частину

13 серпня близько 23:00 у Львові обірвався балкон на четвертому поверсі. Це сталося на вулиці Під Дубом, 2.

Як виявилось, балкон обвалився разом з чоловіком. На щастя, він живий.

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У Львові обвалився балкон з чоловіком

Як стало відомо, обвал стався біля ТРЦ Forum. Балкон впав на проїжджу частину.

На щастя, 43-літній чоловік, котрий перебував на балконі, живий. Його оперативно забрала карета "швидкої" допомоги та відвезла в лікарню св. Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова, де медики надають всю необхідну допомогу.

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Відомо, що чоловік жив у цьому помешканні. Сама квартира – приватизована.

Відповідну ділянку комунальники вже обгородили. Зазначається, що фасад цього будинку ремонтували до відкриття торгового центру Forum менш як 10 років тому. Наразі фахівці обстежують ділянку та зʼясовують деталі інциденту.



У Львові обвалився балкон / фото міськрада



Падіння балкона у Львові / фото міськрада

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