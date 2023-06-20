У Львові через ранкові обстріли три трамваї змінили маршрут

20 червня російські загарбники атакували Львів дронами-камікадзе. Через це громадський транспорт змінив маршрут.

На деякі маршрути випустили на кілька трамваїв менше. Нагадаємо, що у Львові, на жаль, є влучання БПЛА в обʼєкт критичної інфраструктури.

У Львові три трамваї змінили маршрут

Як розповів міський голова Андрій Садовий, через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут. Так, трамвайні маршрути 3 і 9 скоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку.

Крім цього, на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік.

У патрульній поліції Львівської області повідомили, що рух вулицею Вітовського на ділянці від Парку культури до вулиці Сахарова закритий для проїзду. О 9:10 заявили, що рух ділянкою відновили.

Атака дронів на Львів: все, що відомо

Андрій Садовий повідомив, що цієї ночі дрони атакували Львів та область. Є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Пожежники, ДСНС та комунальники працюють на місці. На щастя, жертв немає.

Міський голова попросив не повідомляти та не публікувати фото/відео з місця загоряння.

Очільник ОВА Максим Козицький також підтвердив, що у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби.

Зауважимо, що, окрім Львова, вибухи лунали й у Києві та області. Так, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години. Силами і засобам нашої ППО у повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятки ворожих цілей. Наразі інформації щодо потерпілих чи руйнування не надходило. До речі, це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом – знищено.

Окрім цього, у Запоріжжі та передмісті мішенями росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. Інформація про постраждалих людей не надходила. Зараз фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.