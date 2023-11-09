Слухав на повну гучність Юрія Шатунова: у центрі Львова скрутили фаната російської музики

У самісінькому центрі Львова чоловік вирішив на повну гучність слухати музику. І, можливо, на це б не звернули увагу, якби не той випадок, що з колонок лунав Юрій Шатунов.

Власне, львів'яни робили йому зауваження. На це чоловік відреагував агресивно. Відтак, на місце інциденту вирішили викликати правоохоронців, щоб вони втрутилися.

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Чоловік у Львові дослухався Шатунова

У результатів, злісного порушника затримали. На чоловіка може очікувати штраф. Ясна річ, що все, що відбувалося, зняли на відео та поширили телеграм-каналами.

Так, очевидці зняли з вулиці квартиру у самісінькому центрі Львова. Звідти гучно лунала російська музика. На відео вдалося зафільмувати самого чоловіка, котрий вирішив послухати Юрія Шатунова.

Чоловік у самісінькому центрі слухав на повну Шатунова: дивіться відео

Він не лише агресивно відреагував на зауваження вимкнути російську музику. Чоловік так само поводився, коли прибула поліція. Звернімо увагу, що навіть його знайомий зробив зауваження злісному порушнику. Він звернув увагу на те, що чоловік грубив як свідкам події, так і правоохоронцям.

Представники патрульної поліції, котрі прибули на місце, запропонували порушнику поїхати у відділок добровільно, але він від цього відмовився. Відтак, довелося палкого фаната Шатунова скрутити та затримати.

Злісного порушника затримали правоохоронці: дивіться відео

Юрій Шатунов – колишній соліст гурту "Ласковий май". На початку повномасштабного вторгнення він прагнув добровольцем піти воювати проти України. Співак хотів іти вбивати українців, не приховуючи своєї ненависті до них. Ба більше, кликав з собою ще й свого директора. Правда, у червні 2022 року 48-річний виконавець відправився на "концерт Кобзона", у нього був обширний інфаркт.

На жаль, подібних скандалів з публічним прослуховуванням російської музики менше не стало за останній час. Порушники розуміють, що на них очікує жалюгідний штраф, тож почуваються героями. А й правда, героями вони таки стають, але мережі. Де їхні ганебні вчинки активно обговорюють.