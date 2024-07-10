У Львові чоловік підірвався на гранаті, – ЗМІ

У Львові місцеві жителі виявили тіло чоловіка посеред вулиці. Попередньо, він підірвався на гранаті.

Інформація з'явилася у місцевих телеграм-каналах. Також у мережі з'явилося відео з місця події.

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Що відомо про інцидент

Телеграм-канали пишуть, що місцеві жителі виявили тіло чоловіка зранку 10 липня. За інформацією львів'ян, трагедія трапилася на вулиці Лисеницька, що в районі Пасічної. Попередньо, чоловік підірвався на гранаті та не вижив.

На відео, яке поширюють в мережі, видно, що на місці вже працюють правоохоронці. Вони обгородили місце події стрічкою та залучили службового собаку, вочевидь, для перевірки вибухонебезпечних речовин.

У пресслужбі поліції 24 Каналу повідомили, що ще чекають на подробиці справи. Усі деталі про подію правоохоронці нададуть згодом.

Тим часом місцевий телеграм-канал "Львівич" заявив, що чоловік проживав у тому районі і буцімто був мобілізований місяць тому.

Також цього ранку тіло чоловіка виявили у Києві, під скляним пішохідним мостом. Попередньо, він наклав на себе руки, стрибнувши униз.